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#Essais

The Police

Philippe Gonin

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Septembre 1976. Le batteur américain Stewart Copeland, membre de Curved Air, découvre un bassiste talentueux dans un club de Newcastle. C'est sous son impulsion que les chemins d'Henry Padovani, un jeune guitariste corse, et Gordon Sumner, alias Sting, ne tardent pas à se croiser, engendrant un trio qui se revendique de la mouvance punk. Rapidement, Andy Summers remplace le premier guitariste. Toutes les pièces sont alors réunies pour que naisse l'un des plus grands power trio que le rock ait compté : The Police. Cet ouvrage, en passant au crible les cinq albums studio, tente de restituer la place de chacun des membres dans l'histoire et la production du groupe.

Par Philippe Gonin
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Philippe Gonin

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Rock

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The Police

Philippe Gonin

Paru le 18/09/2026

256 pages

Le mot et le reste

22,00 €

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Scannez le code barre 9782384319138
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