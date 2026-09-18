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Oracle des Vikings et du vent norrois

Magali Mottet, Sara Mottet

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Le souffle du vent porte les signes et l'intransigeante magie des territoires norrois. Les Vikings étaient âpres, tenaces, féroces, mais ils possédaient un profond respect pour la terre et ses manifestations. Ils croyaient en des forces tonitruantes, en des dieux aux tempéraments d'orages et d'abondance. Cet oracle redonne vie à leur univers naturel, porteur d'une symbolique primordiale, et tisse, grâce à ce légendaire perdu, quelques pistes poétiques et magiques.

Par Magali Mottet, Sara Mottet
Chez Secret d'étoiles

|

Auteur

Magali Mottet, Sara Mottet

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Arts divinatoires

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Oracle des Vikings et du vent norrois

Magali Mottet, Sara Mottet

Paru le 18/09/2026

64 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382403389
9782382403389
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