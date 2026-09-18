Oracle des Vikings et du vent norrois

Le souffle du vent porte les signes et l'intransigeante magie des territoires norrois. Les Vikings étaient âpres, tenaces, féroces, mais ils possédaient un profond respect pour la terre et ses manifestations. Ils croyaient en des forces tonitruantes, en des dieux aux tempéraments d'orages et d'abondance. Cet oracle redonne vie à leur univers naturel, porteur d'une symbolique primordiale, et tisse, grâce à ce légendaire perdu, quelques pistes poétiques et magiques.