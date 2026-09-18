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Le courage de la non-violence

Jean-Pierre Barou

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"Pour pratiquer la non-violence, il faut être intrépide et avoir un courage à toute épreuve". Gandhi Face à l'opinion courante qui réduit la non-violence à un pacifisme douteux, voire à de la lâcheté, Gandhi revendiquait la "non-violence des forts" . Dans cet essai, Jean-Pierre Barou retrace comment le penseur indien, dans l'Inde coloniale, réinvente la non-violence dans un but précis : mobiliser les consciences. En se confrontant aux mille et une violences de notre civilisation, Gandhi façonne un arsenal moderne, sans jamais recourir aux armes. Il ouvre la non-violence à l'universalité, en puisant dans les écrits de Tolstoï et de Thoreau, et fait de la "désobéissance civile" et de la "noncoopération" autant de formes de révoltes dont il teste et prouve l'efficacité au cours de sa vie. Une discipline de l'esprit radicale, impitoyable, qu'il a cultivée jusqu'à renverser un empire. Replonger dans la pensée de Gandhi aujourd'hui, c'est redécouvrir toute sa modernité et sa radicalité comme refus du découragement, de la lâcheté et de la passivité, comme appel à s'indigner et à résister. Nouvelle édition entièrement revue et corrigée par l'auteur Biographie de l'auteur Jean-Pierre Barou est écrivain et éditeur. Membre du comité éditorial du Seuil, il a publié le physicien russe Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix, et le philosophe Vladimir Jankélévitch. En 1996, il cofonde, avec Sylvie Crossman, les éditions Indigène. Il est notamment l'auteur de La guerre d'Espagne ne fait que commencer (Seuil, 2015), Tibet, une autre modernité (avec Sylvie Crossman, Points, 2012) et Sartre, le temps des révoltes (Stock, 2006).

Par Jean-Pierre Barou
Chez Rue de l'échiquier

|

Auteur

Jean-Pierre Barou

Editeur

Rue de l'échiquier

Genre

Communication - Médias

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Le courage de la non-violence

Jean-Pierre Barou

Paru le 18/09/2026

80 pages

Rue de l'échiquier

8,90 €

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