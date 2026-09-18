"Le dessin et l'écriture me donnent l'occasion de rester plus longtemps au contact de la nature, d'y trouver une sorte de place. Presque celle du trappeur, essayant de trouver dans les plis du monde sauvage de la matière pour son industrie. Pour lui, le piégeage et la fourrure des bêtes, pour moi le dessin et le bruissement des lueurs... " Un récit qui commence dans les paysages familiers avant de glisser vers ce mystère épais qui réside partout où l'on n'essaie pas de le résoudre. S'aventurer au coeur d'un monde voisin, presque familier mais pourtant caché, dont le seuil ne nous apparaît que si nous faisons un pas de côté. Et si nous ralentissions la foulée et quittions le chemin lumineux des crêtes pour nous aventurer dans les vallées sombres du dessous des choses ? Saisir l'occasion de nous évader dans la réalité, ressentir ce soupçon sauvage qui nous relie au temps long, à la beauté et au grand tout... C'est bien là que nous accompagne Antoine Bataille, comme un guide à la recherche de la trace de l'ombre.