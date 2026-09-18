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#Album jeunesse

La Licorne

Sabine Boccador

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Plongez dans l'univers fascinant des licornes et laissez-vous emporter par la magie de cette créature légendaire ? ! Avec ce documentaire richement illustré, embarquez pour un voyage passionnant à travers le temps et les légendes. De l'Antiquité au Moyen Age, en passant par les contes, les films et les séries d'aujourd'hui, découvrez tous les secrets de cette créature magique. D'où vient la licorne ?? A-t-elle vraiment existé? ? Pourquoi sa célèbre corne est-elle associée à des pouvoirs extraordinaires ?? Très richement illustré, cette Grande Imagerie propose également de comprendre comment la licorne est devenue une icône contemporaine, présente dans l'univers des enfants, mais aussi dans la culture populaire et même... l'économie ? !

Par Sabine Boccador
Chez Fleurus

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Auteur

Sabine Boccador

Editeur

Fleurus

Genre

L'imagerie Fleurus

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La Licorne

Sabine Boccador

Paru le 18/09/2026

32 pages

Fleurus

8,95 €

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