Mission de guerre

Durant un exercice militaire en pleine guerre froide, le pilote Deval est accusé d'espionnage. Tanguy et Laverdure le traquent, mais découvrent qu'il a été piégé. Sabotages, trahisons, mission nucléaire incontrôlée... Qui tire les ficelles ? Une course contre la montre s'engage... Patrice Buendia signe un scénario haletant digne de Jean-Michel Charlier. Le dessin virtuose de Matthieu Durand sublime chaque séquence de combat aérien, dans ce second volet d'un diptyque explosif !