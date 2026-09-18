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Mission de guerre

Patrice Buendia, Matthieu Durand, Jean-Michel Charlier

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Durant un exercice militaire en pleine guerre froide, le pilote Deval est accusé d'espionnage. Tanguy et Laverdure le traquent, mais découvrent qu'il a été piégé. Sabotages, trahisons, mission nucléaire incontrôlée... Qui tire les ficelles ? Une course contre la montre s'engage... Patrice Buendia signe un scénario haletant digne de Jean-Michel Charlier. Le dessin virtuose de Matthieu Durand sublime chaque séquence de combat aérien, dans ce second volet d'un diptyque explosif !

Par Patrice Buendia, Matthieu Durand, Jean-Michel Charlier
Chez Dargaud

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Auteur

Patrice Buendia, Matthieu Durand, Jean-Michel Charlier

Editeur

Dargaud

Genre

Aventure

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Mission de guerre

Patrice Buendia, Matthieu Durand, Jean-Michel Charlier

Paru le 18/09/2026

48 pages

Dargaud

16,50 €

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Scannez le code barre 9782205215816
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