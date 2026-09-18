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#Essais

Le désir de dormir

Deborah Gutermann-Jacquet

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Dormir répond, au-delà du besoin ou de la nécessité, à un désir. La psychanalyse nous apprend que ce désir dépasse les limites de la chambre à coucher pour happer ceux qui traversent leur journée dans une rêverie destinée à amortir le choc de la réalité brute. Les frontières du sommeil et de l'éveil, bousculées par Freud, seront plus radicalement chahutées par Lacan qui se demande s'il est même possible de se réveiller. Si la nuit a ses mystères, les multiples façons de passer ses jours dans la torpeur de l'ennui ou dans l'épaisseur du délire nous confrontent à une existence paradoxale dont le désir de dormir est un des noms. A la jonction de la vie et de la mort, ce désir de dormir est peut-être une des expressions les plus manifestes de notre manière de nous défendre - de la jouissance, de la douleur, du choc du vivant. Il s'impose comme l'expérience la plus commune et la plus singulière. Deborah Gutermann-Jacquet est psychanalyste, membre de l'Ecole de la Cause freudienne. Directrice de la revue Ornicar ? , elle enseigne au département de psychanalyse de l'Université Paris 8. Son premier livre, Les Equivoques du genre, devenir homme et femme à l'âge romantique a paru en 2012 aux Presses universitaires de Rennes. Préface de Jacques-Alain Miller.

Par Deborah Gutermann-Jacquet
Chez Seuil

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Auteur

Deborah Gutermann-Jacquet

Editeur

Seuil

Genre

Essais

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Le désir de dormir

Deborah Gutermann-Jacquet

Paru le 18/09/2026

216 pages

Seuil

21,00 €

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