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#Essais

Jargon libre

Isabelle Zyserman, Isabelle Zyserman

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"Je m'appelle Hellyette Bess et je suis anarchiste". Ce livre, c'est l'histoire d'une femme qui a vécu l'anarchie au quotidien toute sa vie. C'est aussi la création d'une bibliothèque atypique de consultation d'archives révolutionnaires, "Le Jargon libre" - lieu de retrouvailles, où l'on venait discuter avec elle. Isabelle Zyserman, archiviste, y rencontre Hellyette. De ce temps passé ensemble est né cet ouvrage. A travers son récit, on croisera d'autres figures - militantes connues ou oubliées, compagnons de route, camarades de lutte. Cinquante ans à garder, classer, rendre accessibles des documents sur les mouvements révolutionnaires. Est-ce que ça a transmis quelque chose ? A qui ? Comment ?

Par Isabelle Zyserman, Isabelle Zyserman
Chez Editions Terres de Feu

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Auteur

Isabelle Zyserman, Isabelle Zyserman

Editeur

Editions Terres de Feu

Genre

Histoire des mentalités

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Jargon libre

Isabelle Zyserman, Isabelle Zyserman

Paru le 24/09/2026

208 pages

Editions Terres de Feu

16,00 €

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