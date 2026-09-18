"Je m'appelle Hellyette Bess et je suis anarchiste". Ce livre, c'est l'histoire d'une femme qui a vécu l'anarchie au quotidien toute sa vie. C'est aussi la création d'une bibliothèque atypique de consultation d'archives révolutionnaires, "Le Jargon libre" - lieu de retrouvailles, où l'on venait discuter avec elle. Isabelle Zyserman, archiviste, y rencontre Hellyette. De ce temps passé ensemble est né cet ouvrage. A travers son récit, on croisera d'autres figures - militantes connues ou oubliées, compagnons de route, camarades de lutte. Cinquante ans à garder, classer, rendre accessibles des documents sur les mouvements révolutionnaires. Est-ce que ça a transmis quelque chose ? A qui ? Comment ?