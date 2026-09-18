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#Essais

Impérialismes

Collectif, La Tempête

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Il existe une anomalie française : malgré un paysage éditorial riche et une vie intellectuelle dynamique, aucune grande revue de critique ne structure le débat. La Revue des livres et des idées veut combler ce manque. Indépendante, critique et généraliste, elle refuse le conformisme, le sectarisme et la tiédeur pour faire de la pensée un véritable terrain d'affrontement. A travers de longues recensions, des essais, des entretiens et des formes littéraires, elle entend rendre les livres à leur puissance politique et culturelle. Internationale et exigeante, mais accessible, la RdLI veut éclairer, déranger et mobiliser. Premier numéro : Impérialismes. Fascisme et reproduction sociale, révolution noire, manosphère, IA et domination, Dionys Mascolo, résistances affectives, hyperpolitique, Elsa Deck Marsault.

Par Collectif, La Tempête
Chez Editions la Tempête

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Auteur

Collectif, La Tempête

Editeur

Editions la Tempête

Genre

Revues

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Impérialismes

Collectif, La Tempête

Paru le 24/09/2026

176 pages

Editions la Tempête

15,00 €

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