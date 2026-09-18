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Chine, la transition au capitalisme

Chuang

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C'est de l'éveil de la Chine au capitalisme dont il s'agit ici. Eveil lent, au travers de circonstances à la fois nécessaires et inattendues. Son développement économique articulé à la mondialisation américaine fait aujourd'hui de la Chine la rivale crainte des Etats-unis. Chuang livre une analyse minutieuse de la transition au capitalisme en Chine depuis la révolution nationaliste de 1911, la proclamation de la république populaire de Chine, les diverses politiques de développement qui témoignent d'une histoire sanglante des luttes de classes et des règlements de comptes à l'intérieur de la classe dominante. Quelles perspectives, s'il en est, les luttes contemporaines en Chine ouvrent-elles ?

Par Chuang
Chez Senonevero

|

Auteur

Chuang

Editeur

Senonevero

Genre

Chine

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Chine, la transition au capitalisme

Chuang

Paru le 10/09/2026

528 pages

Senonevero

22,00 €

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