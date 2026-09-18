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Qui est "je" ?

Vincent de Gaulejac

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Que signifie être soi-même ? Est-ce possible en société ? Comment y parvenir ? "Deviens ce que tu es". Cette énigmatique citation de Nietzsche suscite bien des interrogations. D'où vient cette nécessité d'être ? Est-elle propre aux sociétés occidentales ? Est-ce une caractéristique singulière de l'espèce humaine ? Que signifie "vouloir être soi-même" ? Les sociétés hypermodernes exacerbent la nécessité de s'affirmer comme individu autonome. Chacun doit se conformer à l'injonction d'être responsable de ses actes, de ses désirs, de son existence sociale. Cet ouvrage explore les conditions sociales et psychiques du processus de subjectivation par lequel un individu cherche à advenir comme sujet. L'exploration porte sur les notions d'individu, d'identité, de sujet, adossée à des vignettes cliniques. Il prolonge les réflexions de l'auteur sur une sociologie clinique attachée à comprendre comment se tissent les relations intimes entre l'être humain et l'être de la société. Vincent de Gaulejac Professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Cité et président fondateur du Réseau international de sociologie clinique.

Par Vincent de Gaulejac
Chez Points

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Auteur

Vincent de Gaulejac

Editeur

Points

Genre

Sociologie

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Qui est "je" ?

Vincent de Gaulejac

Paru le 18/09/2026

288 pages

Points

9,90 €

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Scannez le code barre 9791041430574
9791041430574
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