Qui est "je" ?

Que signifie être soi-même ? Est-ce possible en société ? Comment y parvenir ? "Deviens ce que tu es". Cette énigmatique citation de Nietzsche suscite bien des interrogations. D'où vient cette nécessité d'être ? Est-elle propre aux sociétés occidentales ? Est-ce une caractéristique singulière de l'espèce humaine ? Que signifie "vouloir être soi-même" ? Les sociétés hypermodernes exacerbent la nécessité de s'affirmer comme individu autonome. Chacun doit se conformer à l'injonction d'être responsable de ses actes, de ses désirs, de son existence sociale. Cet ouvrage explore les conditions sociales et psychiques du processus de subjectivation par lequel un individu cherche à advenir comme sujet. L'exploration porte sur les notions d'individu, d'identité, de sujet, adossée à des vignettes cliniques. Il prolonge les réflexions de l'auteur sur une sociologie clinique attachée à comprendre comment se tissent les relations intimes entre l'être humain et l'être de la société. Vincent de Gaulejac Professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Cité et président fondateur du Réseau international de sociologie clinique.