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L'Oracle psycho-émotionnel des pierres

Jade Arguillot, Julie Libert

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Un oracle de 58 cartes présentant chacune une pierre de soin pour découvrir la lithothérapie de façon ludique et pédagogique. Ouvre les portes du minéral pour partir à la découverte de toi-même Grâce à cet oracle divinatoire de 58 cartes magnifiquement illustrées par Julie Libert, tu découvriras que les pierres sont de puissantes alliées pour te guider et t'accompagner sur le chemin de ta guérison psychique et émotionnelle. Dans le livre explicatif de 168 pages, tu trouveras le message de chaque pierre pour répondre à tes questions, mais aussi ce chacune te propose d'explorer pour lever les blocages et trouver des solutions de bien-être au quotidien.

Par Jade Arguillot, Julie Libert
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Jade Arguillot, Julie Libert

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Arts divinatoires

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L'Oracle psycho-émotionnel des pierres

Jade Arguillot, Julie Libert

Paru le 27/08/2026

168 pages

Le Courrier du Livre

27,00 €

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Scannez le code barre 9782702929773
9782702929773
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