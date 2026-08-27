L'Oracle psycho-émotionnel des pierres

Un oracle de 58 cartes présentant chacune une pierre de soin pour découvrir la lithothérapie de façon ludique et pédagogique. Ouvre les portes du minéral pour partir à la découverte de toi-même Grâce à cet oracle divinatoire de 58 cartes magnifiquement illustrées par Julie Libert, tu découvriras que les pierres sont de puissantes alliées pour te guider et t'accompagner sur le chemin de ta guérison psychique et émotionnelle. Dans le livre explicatif de 168 pages, tu trouveras le message de chaque pierre pour répondre à tes questions, mais aussi ce chacune te propose d'explorer pour lever les blocages et trouver des solutions de bien-être au quotidien.