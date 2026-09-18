Les Revenants de l'inspecteur Sadorski

1945. Paris célèbre la Libération. Mais qui libère les coupables ? France, mai 1945 : la paix en Europe est sur le point d'être signée. Libérés en même temps que nos prisonniers de 1940, les déportés survivants reviennent des camps. Alors que Sadorski, révoqué de la police nationale et recherché, se cache avec sa femme Yvette, la visite d'un revenant totalement inattendu menace la carrière de l'ex-inspecteur, qui traque désormais les chefs-d'oeuvre spoliés des collections juives pour un Polonais exilé aux Etats-Unis. Et les cadavres ne vont pas tarder à s'accumuler... "Romain Slocombe poursuit et conforte une oeuvre romanesque unique en son genre : une fresque monumentale, incroyablement documentée, sur les années de l'Occupation allemande". LE FIGARO MAGAZINE Né en 1953 dans une famille franco-britannique, Romain Slocombe est l'auteur d'une trentaine de romans. L'A­ffaire Léon Sadorski (prix polar Libr'à Nous), L'Etoile jaune de l'inspecteur Sadorski, Sadorski et l'ange du péché, La Gestapo Sadorski, L'inspecteur Sadorski libère Paris, J'étais le collabo Sadorski et Sadorski chez le docteur Satan sont disponibles chez Points.