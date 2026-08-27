Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le petit Oracle de la Lune enchantée  

Stacey Demarco

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis toujours, la Lune inspire l'humanité, ses cycles étant porteurs d'une sagesse mystique. Messagère de transformation, elle vous invite à écouter votre intuition, à lâcher prise et à accueillir le renouveau. Avec les 41 cartes de ce petit Oracle, la Lune vous délivre des affirmations puissantes et bienveillantes pour vous guider et vous accompagner au quotidien. Que vous soyez en quête de clarté ou de réconfort, cet oracle inspirant sera un compagnon précieux pour puiser votre force dans la magie de la Lune et rayonner de tout votre être.

Par Stacey Demarco
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Stacey Demarco

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Tarots

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit Oracle de la Lune enchantée   par Stacey Demarco

Commenter ce livre

 

Le petit Oracle de la Lune enchantée  

Stacey Demarco

Paru le 27/08/2026

Editions Contre-Dires

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386900952
9782386900952
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.