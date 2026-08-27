Le petit Oracle de la Lune enchantée  

Depuis toujours, la Lune inspire l'humanité, ses cycles étant porteurs d'une sagesse mystique. Messagère de transformation, elle vous invite à écouter votre intuition, à lâcher prise et à accueillir le renouveau. Avec les 41 cartes de ce petit Oracle, la Lune vous délivre des affirmations puissantes et bienveillantes pour vous guider et vous accompagner au quotidien. Que vous soyez en quête de clarté ou de réconfort, cet oracle inspirant sera un compagnon précieux pour puiser votre force dans la magie de la Lune et rayonner de tout votre être.