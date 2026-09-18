Deux mondes. Une île. Une frontière qu'on ne franchit jamais... ou presque. Une île de la Manche située à vingt kilomètres du continent. Qu'on y vive depuis la naissance ou qu'on y passe pour les vacances, le va-et-vient des vagues reste le même. Pour les points communs, c'est à peu près tout. Car il y a les habitants des casernes, élevés sur l'île et façonnés par la mer. Et il y a les vacanciers des maisons blanches, ceux de la plaine ou de l'anse, qui frottent leurs vareuses contre les cailloux pour en avoir l'air. Parmi eux Antoine, qui n'aspire qu'à passer de l'autre côté. C'est sa trajectoire que raconte son petit frère en retraçant leur enfance au fil des étés. "Avec sensibilité et une belle écriture, Marin Postel peint fort joliment l'atmosphère insulaire". Le Figaro littéraire MARIN POSTEL est né à Paris. Après des études de droit, il s'installe quelques années au Vietnam. De retour en France, il exerce divers métiers, qu'il sacrifie autant que possible à l'écriture. De ces heures perdues naissent des poèmes mis en musique. La mer est un mur est son premier roman.