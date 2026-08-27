L'Oracle des minéraux

Un très bel oracle de 44 cartes qui met en valeur les minéraux dessinés par James Sowerby (1757-1822), illustrateur et naturaliste anglais, qui publia de nombreuses planches illustrées de fleurs, de fossiles et de minéraux. Illustré par les planches naturalistes de James Sowerby et mis en scène par Alcide Nathanaël, cet oracle révèle la beauté du règne minéral. Composé de 44 cartes (22 cartes scientifiques et 22 cartes symboliques), il permet de travailler sur le passé, l'héritage familial, les ancêtres, les traumatismes ou les souvenirs douloureux. Il invite à voyager dans la mémoire.