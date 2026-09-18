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Automne

Esther Ghezzo, Morgan Malka

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Rouge grenat, jaune fauve, vert sauge, ocre doré, brun... L'automne imprime ses couleurs dans la mémoire. Souvenirs de cueillette, collages enfantins de feuilles éblouissantes, retour des potages orangés et chocolat chaud des premiers froids. Des trésors de la nature (champignons, courges, figues, coings, noix et châtaignes...) inspirent de nombreuses recettes. Des classiques de la saison (soupe de courge, cèpes mijotés, tarte aux noix de pécan, roulés à la cannelle...), des petits plats dans les grands (gougères craquelin comté-noix, tourte feuilletée de lapin aux trompettes-de-la-mort...) des recettes régressives (gnocchi de courge, cookies des dimanches pluvieux), tea-time (cake aux fruits confits ivres de liqueur, streusel au sarrasin et aux pommes) ou encore des boissons (jus de pomme chaud aux épices, chocolat chaud au piment). Saison de promenades et de cueillette en forêt, de fêtes et de joies au coin du feu, voici une ode à l'art de vivre et de déguster l'automne.

Par Esther Ghezzo, Morgan Malka
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Esther Ghezzo, Morgan Malka

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Cuisine familiale

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Automne

Esther Ghezzo, Morgan Malka

Paru le 18/09/2026

192 pages

Editions de la Martinière

27,90 €

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