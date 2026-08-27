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L'Ogham du bois sacré

Rachel Chignardet

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Découvrez la sagesse des Druides à travers l'Ogham, l'alphabet ancien qu'ils utilisaient pour leur divination. A chaque lettre est également associé un arbre puissant dont la symbolique ne manquera pas de vous éclairer sur votre chemin. LAISSE-TOI GUIDER PAR L'ALPHABET SECRET DES DRUIDES ! L'ogham est une des premières écritures gaéliques. Son ancienneté et son mystère en font un symbole de sagesse ancienne. Chaque carte est un présage, une vibration que vous reconnaîtrez comme axe de vérité. Reliez-vous aux plantes, aux racines, aux cycles de la nature. Un oracle puissant né des bois sacrés et des cérémonies dédiées aux Déesses et aux Dieux, au croisement des mondes visible et invisible. Chaque plante, chaque arbre est un messager entre le monde des hommes et celui des esprits. Il est un support pour vous permettre d'entendre votre guidance et votre intuition. Il peut vous aider à méditer et favorise votre développement personnel. Ecoutez la voix du chêne, votre chemin vous appelle !

Par Rachel Chignardet
Chez Editions Véga

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Auteur

Rachel Chignardet

Editeur

Editions Véga

Genre

Tarots

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L'Ogham du bois sacré

Rachel Chignardet

Paru le 27/08/2026

128 pages

Editions Véga

26,00 €

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