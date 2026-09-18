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#Essais

Porsche

Peter Ruch

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Depuis plus de soixante-quinze ans, Porsche fait partie des grands noms de l'industrie automobile. L'histoire du constructeur allemand remonte loin et s'enorgueillit d'une longue liste de succès fondés sur l'ingéniosité et l'esprit d'innovation de ses concepteurs et ingénieurs. Les Porsche ne sont peut-être pas les sportives les plus puissantes ou les plus rapides du monde, mais une Porsche a ce petit quelque chose en plus. Elle est la parfaite expression de ce qui fait la réputation de l'industrie allemande : savoir-faire, maîtrise, précision. Cet ouvrage vous propose de revivre toute l'histoire de Porsche et de ses modèles d'exception, de la légendaire 356 à l'éternelle 911, jusqu'à nos jours, sans oublier les voitures de compétition. Le texte signé Peter Ruch, journaliste automobile de renommée internationale et vrai passionné de l'univers Porsche, est accompagné de nombreuses photographies, pour le plus grand plaisir des amoureux de ces voitures de rêve.

Par Peter Ruch
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Peter Ruch

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Marques et modèles automobiles

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Porsche

Peter Ruch

Paru le 18/09/2026

272 pages

Editions de l'Imprévu

25,95 €

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