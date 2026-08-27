L'Oracle des âmes égarées

Un magnifique oracle de 43 cartes, créé et dessiné par l'artiste Sirblondin + un livre de 312 pages tout en couleurs présentant les 3 méthodes de tirages ainsi que la signification de chaque carte sous la forme de textes poétiques. Courageux voyageur, tu as choisi d'arpenter ton chemin intérieur et tu t'apprêtes à explorer les recoins secrets de ton âme... C'est un processus merveilleux qui t'attend ! Ici, chaque carte est une porte ouverte, un miroir tendu à la profondeur de ton être. Dans le silence des symboles, écoute le souffle des mots et découvre 43 cartes, telles des archétypes, ces figures mystérieuses et puissantes qui façonnent ton existence. Elles sont comme des étoiles, dessinant des constellations invisibles dans l'univers de ton esprit. Dans le livre explicatif de 312 pages, tu trouveras les méthodes de tirage ainsi que la signification des cartes. Le voyage des âmes égarées ne te montre pas une vérité figée, mais un miroir, sans jugement, où la sagesse naît du mouvement constant de ton coeur.