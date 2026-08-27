Un oracle de 60 cartes vierges à personnaliser selon ton ressenti et ton intuition. Le livre explicatif, grâce à 4 guidances, te permet de nommer chaque carte. Bienvenue dans L'Oracle du miroir secret. Un oracle qui ne te donne pas les réponses, mais qui t'aide à trouver les tiennes. Je l'ai créé pour que tu puisses te regarder autrement. Pas à travers les filtres, les attentes ou les projections. Mais à travers ta propre vérité. Celle qui ne passe ni par les mots des autres, ni par des images toutes faites. Ici, chaque carte t'invite à devenir ton propre guide. A retrouver ce lien précieux entre ton ressenti et ta lucidité. A poser sur le papier ce que ton âme chuchote. Et à t'autoriser à changer, à comprendre, à y voir plus clair. Tu remarqueras que les cartes sont vierges. C'est normal. Parce qu'aucun dessin ne peut parler pour toi. Ce sera à toi de créer le message : un mot, un symbole, un dessin, une trace. Et quand tu les tireras à nouveau, tu verras ce que tu avais noté. Tu verras ce qui a bougé. Ton ressenti est ton fil rouge. Il peut se manifester par une émotion, une tension dans le corps, une pensée qui revient, une image qui surgit. Tout est valable. C'est l'espace intérieur qui compte. Celui où ton intuition, ta sagesse et ta spiritualité se rencontrent.