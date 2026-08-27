Off the Record

Emory n'a pas le droit à l'erreur si elle veut décrocher le poste de rédactrice en chef du journal du campus. Et couvrir les championnats universitaires de natation est sa chance de prouver qu'elle mérite sa place. Même si cela signifie composer avec Knox Drayton. Knox, ancien capitaine brisé par une blessure et un scandale, cherche à se faire discret et à regagner sa place au sein des Seahorses. Alors, quand Emory s'intéresse à l'équipe, il n'a d'autre choix que de collaborer pour espérer redorer son image. Au fil des interviews, leur attirance devient impossible à ignorer et la confiance s'installe, jusqu'au jour où des informations compromettantes sur Knox refont surface, menaçant de détruire sa carrière... Quand la vérité éclatera, ils devront choisir : protéger leurs rêves... ou se battre l'un pour l'autre.