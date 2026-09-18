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Matiere vibrante : pour une ecologie politique des choses

Jane Bennett, Bennett Jane

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Que se passerait-il si nous arrêtions de considérer la matière comme une substance inerte ? Et si, au lieu de la reléguer au rang de décor passif, nous lui accordions également sa propre agentivité ? Jane Bennett - l'une des voix les plus influentes des "nouveaux matérialismes" - se propose de sonder cette vitalité impersonnelle et asubjective qui traverse toute la matière. Dans le sillage de Spinoza, Bergson, Merleau-Ponty, Deleuze et Latour, l'autrice s'appuie sur les notions clés d'affect, d'agencement, de relation et de porosité pour esquisser un projet philosophique et politique ambitieux : une théorie de l'agentivité diffuse tout le long d'un continuum ontologique qui tient compte, enfin, de la puissance protéiforme de la matière.

Par Jane Bennett, Bennett Jane
Chez Asinamali Editions

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Auteur

Jane Bennett, Bennett Jane

Editeur

Asinamali Editions

Genre

Histoire de la philosophie

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Matiere vibrante : pour une ecologie politique des choses

Jane Bennett, Bennett Jane trad. Luigi Balice, Christophe Degoutin

Paru le 24/09/2026

304 pages

Asinamali Editions

24,00 €

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