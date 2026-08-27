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Le petit Oracle des messages d'Algariel 

Alcide Nathanaël

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Un oracle poétique pour écouter la voix de votre âme. Plongez dans un univers mystérieux, entre lumière et obscurité, et découvrez 50 cartes puissantes qui vous invitent à l'introspection, à la guérison et à l'éveil de l'intuition. Chacune d'elles, empreinte de symboles forts, vous délivrera un message sensible ou une divination claire pour vous guider quel que soit votre besoin. Au fil des tirages, cet oracle accessible à tous vous accompagnera dans vos questionnements et vos grandes traversées intérieures.

Par Alcide Nathanaël
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

Alcide Nathanaël

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Tarots

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Le petit Oracle des messages d'Algariel 

Alcide Nathanaël

Paru le 27/08/2026

Editions Contre-Dires

14,90 €

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