Le petit Oracle des messages d'Algariel 

Un oracle poétique pour écouter la voix de votre âme. Plongez dans un univers mystérieux, entre lumière et obscurité, et découvrez 50 cartes puissantes qui vous invitent à l'introspection, à la guérison et à l'éveil de l'intuition. Chacune d'elles, empreinte de symboles forts, vous délivrera un message sensible ou une divination claire pour vous guider quel que soit votre besoin. Au fil des tirages, cet oracle accessible à tous vous accompagnera dans vos questionnements et vos grandes traversées intérieures.