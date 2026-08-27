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Les Portes du destin Cartes oracle

Sonia Cavallini, Hadda Djeribi

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Un oracle initiatique et prédictif où chaque carte représente une porte qui te guide vers ton destin. Ouvre les portes et tout deviendra possible ! Dans ce coffret, tu découvriras 54 cartes magnifiquement illustrées qui te permettront de savoir où tu en es dans ta vie, ce que tu traverses, ce que tu dois apprendre, comprendre et transformer. Le guide tout en couleurs de 240 pages te délivrera la signification de chaque carte ainsi que leurs messages. Au fil de la pratique, tu recevras des réponses précises qui t'aideront à activer une ressource qui est déjà en toi, et à ouvrir ta conscience pour accéder à un autre plan d'action et d'existence. Suis ton intuition, accueille les expériences et tu deviendras le créateur de ton destin !

Par Sonia Cavallini, Hadda Djeribi
Chez Exergue

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Auteur

Sonia Cavallini, Hadda Djeribi

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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Les Portes du destin Cartes oracle

Sonia Cavallini, Hadda Djeribi

Paru le 27/08/2026

240 pages

Exergue

27,00 €

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Scannez le code barre 9782385383619
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