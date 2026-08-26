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#Roman francophone

Orminston Castle

Marie Lyonnet

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1838 - Northumberland, nord de l'Angleterre. Miss Lucy Hadley, jeune fille de bonne famille, n'a rien de docile. Guérisseuse dans l'ombre, trop franche pour son propre bien, elle vit sous la menace du jugement social et de l'autorité de son frère, prêt à la sacrifier sur l'autel d'un mariage arrangé avec un homme qu'elle exècre. Lorsque Lucy traverse seule la frontière écossaise pour porter secours à un malade, elle attire l'attention du Duc de Ravenshaw, un homme énigmatique, dont l'esprit affranchi ne se plie que peu aux conventions de son temps. Menacée de perdre l'enfant qu'elle élève comme le sien, Lucy échafaude un plan désespéré : se compromettre pour échapper à un mariage forcé. Mais jouer avec le scandale, le désir et les secrets n'est jamais sans danger. Dans une société où la convenance vaut plus que la liberté, jusqu'où peut-on aller pour préserver la sienne, lorsque la passion devient elle-même un péril ?

Par Marie Lyonnet
Chez Kadaline

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Auteur

Marie Lyonnet

Editeur

Kadaline

Genre

Romance historique

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Orminston Castle

Marie Lyonnet

Paru le 26/08/2026

424 pages

Kadaline

19,70 €

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