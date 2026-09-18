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Le Mystère de la Grande Pyramide

Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar

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Le capitaine Blake assassiné à l'aéroport d'Athènes, Olrik semble avoir gagné la première manche. Fou de rage, Mortimer jure qu'il n'aura de cesse de venger son ami. Il se met en chasse, mais les pistes sont rares. Cheik Abdel Razek, un vieil homme aux pouvoirs mystérieux, le met en garde contre l'entourage du docteur Grossgrabenstein, un passionné d'égyptologie fortuné qui a entrepris des fouilles non loin de la Grande Pyramide. Sharkey, le chef de chantier engagé par le docteur, est une brute notoire. Par deux fois Mortimer intervient en faveur d'Abdel Razek que Sharkey s'apprêtait à corriger d'importance, s'attirant ainsi la sympathie du noble vieillard. Les mises en gardes répétées de ce dernier n'ont de cesse d'éveiller la curiosité de Mortimer. Des événements étranges surviennent sur les fouilles, dont certains semblent d'origine surnaturelle. De fait, Mortimer aura parfois l'impression de perdre pied dans cette enquête qui le conduira dans les tréfonds de la Grande Pyramide, et où les apparences se révéleront souvent trompeuses. Et lorsque viendra pour lui l'heure des découvertes et des révélations, lorsque apparaîtra l'envoyé d'Aton, la Chambre d'Horus pourrait bien devenir son tombeau...

Par Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar
Chez Editions Blake et Mortimer

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Auteur

Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar

Editeur

Editions Blake et Mortimer

Genre

Policier-Espionnage

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Le Mystère de la Grande Pyramide

Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar

Paru le 18/09/2026

64 pages

Editions Blake et Mortimer

23,00 €

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