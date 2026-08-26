Umoya - la force du souffle

Et si respirer consciemment était l'acte le plus simple - et le plus radical - pour reprendre du pouvoir sur sa vie ? Umoya est un mot zoulou qui désigne à la fois le souffle et l'esprit -- cette force vivante qui traverse les corps et relie les êtres entre eux. Ela Manga explore le rôle du souffle dans notre relation au corps, à notre histoire personnelle et aux mémoires héritées. Elle montre comment les expériences de vie, les traumatismes et les silences s'inscrivent dans le corps et dans notre façon de respirer. Sans méthode figée ni promesse simpliste, l'autrice présente le breathwork, une approche respectueuse du rythme de chacun et des pistes pour reconnaître ce qui entrave la circulation du souffle et accueillir ce qui demande à être entendu. En articulant récit, science et observation, Umoya éclaire les liens profonds entre respiration consciente, système et présence à soi. Il révèle comment le souffle peut devenir un point d'ancrage, un espace de sécurité intérieure.