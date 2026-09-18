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Paul Cezanne dépeint par ses contemporains

Philippe Cezanne

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Considéré comme le père de l'art moderne, Paul Cezanne (1839-1906) a trop souvent été présenté comme un homme solitaire, timide, bougon, parfois grossier, n'appréciant ni les réunions mondaines, ni les honneurs, avec pour seul impératif : la peinture. Mais l'homme, plus complexe que cela, rencontra de nombreuses personnalités intellectuelles, noua des relations amicales et familiales fortes, et reçut vers la fin de sa vie, chez lui ou à son atelier des Lauves, de jeunes artistes, des collectionneurs, invitant à déjeuner ses amis les plus proches... Autour des écrits, confidences et témoignages des contemporains de Cezanne et de ses amis impressionnistes, Philippe Cezanne nous fait découvrir toute la galaxie cézanienne, en nous invitant à nous éloigner du mythe, et nous approcher de la réalité de ce qu'a vécu son arrière-grand-père. Philippe Cezanne est l'arrière-petit-fils de Paul Cezanne, expert en tableaux modernes, et commissaire d'expositions. Membre fondateur de la Société Paul Cezanne en 1998, il en devient président de 2001 à 2008, puis président d'honneur.

Par Philippe Cezanne
Chez Fage Editions

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Auteur

Philippe Cezanne

Editeur

Fage Editions

Genre

Essais biographiques

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Paul Cezanne dépeint par ses contemporains

Philippe Cezanne

Paru le 18/09/2026

240 pages

Fage Editions

24,00 €

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