Ce n'est pas toi le problème

Laura voit sa vie vaciller sous le poids de peurs envahissantes et d'émotions qui la submergent. Et si son cerveau n'était pas son ennemi, mais un gardien un peu débordé, programmé pour survivre coûte que coûte ? Cheminez à ses côtés pour découvrir comment nos expériences façonnent notre système nerveux et nos relations. De la théorie de l'attachement aux éclairages de la Théorie Polyvagale, cette bande dessinée rend vivantes et accessibles des notions clés (traumatismes psychiques complexes, dialogue entre cerveau du haut et cerveau du bas...). Vous comprendrez surtout comment la thérapie Intelligence Relationnelle ? permet une transformation profonde par l'expérience de la sécurité, vécue dans la relation thérapeutique. Car faire l'expérience de la sécurité intérieure change une vie.