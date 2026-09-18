Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Le pouvoir de M

Stephen Desberg, Jef

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Londres, aujourd'hui. M est devenu un des chefs de la police et est confronté à la plus étrange affaire de sa carrière. Une Dame du lac est apparue dans les docks de la Tamise, porteuse d'une épée sacrée, qu'un chevalier de lumière vient bientôt lui prendre des mains pour commettre une série de meurtres. Certains y voient un rédempteur venu rendre la justice dans un monde livré aux scandales sociaux et politiques. D'autres craignent pour leur vie et leur réputation. M est chargé par le ministre de l'Intérieur d'agir rapidement et de trouver ce mystérieux assassin messianique. Quand Stephen Desberg, le scénariste du Scorpion et d'IR$, s'attaque au polar noir fantastique, ça donne Le pouvoir de M, un récit noir comme le charbon et sinistre comme les docks londoniens, mis en scène magistralement par Jef.

Par Stephen Desberg, Jef
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Stephen Desberg, Jef

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pouvoir de M par Stephen Desberg, Jef

Commenter ce livre

 

Le pouvoir de M

Stephen Desberg, Jef

Paru le 18/09/2026

144 pages

Editions Dupuis

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808514828
9782808514828
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.