Londres, aujourd'hui. M est devenu un des chefs de la police et est confronté à la plus étrange affaire de sa carrière. Une Dame du lac est apparue dans les docks de la Tamise, porteuse d'une épée sacrée, qu'un chevalier de lumière vient bientôt lui prendre des mains pour commettre une série de meurtres. Certains y voient un rédempteur venu rendre la justice dans un monde livré aux scandales sociaux et politiques. D'autres craignent pour leur vie et leur réputation. M est chargé par le ministre de l'Intérieur d'agir rapidement et de trouver ce mystérieux assassin messianique. Quand Stephen Desberg, le scénariste du Scorpion et d'IR$, s'attaque au polar noir fantastique, ça donne Le pouvoir de M, un récit noir comme le charbon et sinistre comme les docks londoniens, mis en scène magistralement par Jef.