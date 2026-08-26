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Retour au goudron

Iohannes Infernus

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Signé par le collectif Infernus Iohannes, Retour au goudron est le 49e et ultime titre de l'édifice post-exotique. Il est constitué d'un ensemble de 343 brochures bardiques comprenant notamment des récits de rêve, de photographies du port intérieur de Macau, et, comme corps littéraire central, des textes romanesques. Après avoir édité 2 de ces brochures bardiques en 2022, La Marelle publie avec Dernière livraison les 7 dernières. Cette publication s'intègre dans l'adieu du post-exotisme à ses lecteurs : 11 volumes, parus simultanément chez 11 éditeurs différents, qui reprennent les textes composant le coeur des brochures. Et, comme il s'agit d'un adieu, la brochure No 343 se referme sur la phrase que le porte-parole du post-exotisme, Antoine Volodine, a depuis longtemps promise pour clore l'édifice : "Je me tais".

Par Iohannes Infernus
Chez La Marelle éditions

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Auteur

Iohannes Infernus

Editeur

La Marelle éditions

Genre

Littérature française

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Retour au goudron

Iohannes Infernus

Paru le 26/08/2026

170 pages

La Marelle éditions

18,00 €

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Scannez le code barre 9791090340183
9791090340183
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