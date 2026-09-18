Edgar et les guimauves Tome 1

A Paris, une fois les touristes partis, tout se remet en place comme un immense parc d'attractions : on reboulonne et fait briller la Tour Eiffel, on accorde les accordéons et on roule des milliers de croissants pour être prêt pour le lendemain. Edgar, jeune apprenti pâtissier, peine à suivre le rythme... jusqu'au jour où le grand boulanger pour qui il travaille disparaît mystérieusement. Accusé à tort, il doit prendre la fuite, accompagné de trois guimauves vivantes ! Entre gamins des rues et secrets bien gardés, Edgar plonge dans une épopée rocambolesque et sucrée. Un mélange d'aventure, de mystère et de sucreries bien appétissantes !