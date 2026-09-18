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Edgar et les guimauves Tome 1

Tristan Roulot, Corentin Martinage

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A Paris, une fois les touristes partis, tout se remet en place comme un immense parc d'attractions : on reboulonne et fait briller la Tour Eiffel, on accorde les accordéons et on roule des milliers de croissants pour être prêt pour le lendemain. Edgar, jeune apprenti pâtissier, peine à suivre le rythme... jusqu'au jour où le grand boulanger pour qui il travaille disparaît mystérieusement. Accusé à tort, il doit prendre la fuite, accompagné de trois guimauves vivantes ! Entre gamins des rues et secrets bien gardés, Edgar plonge dans une épopée rocambolesque et sucrée. Un mélange d'aventure, de mystère et de sucreries bien appétissantes !

Par Tristan Roulot, Corentin Martinage
Chez Le Lombard

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Auteur

Tristan Roulot, Corentin Martinage

Editeur

Le Lombard

Genre

Fantastique

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Edgar et les guimauves Tome 1

Tristan Roulot, Corentin Martinage

Paru le 18/09/2026

80 pages

Le Lombard

14,45 €

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Scannez le code barre 9782808215367
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