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Coffret

Kotteri

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L'élégant et le poetique manga Veil dans une édition prestigieuse. Elle ne voit pas, est éprise d'indépendance et sait ce qu'elle veut. Lui est policier, taquin et attentionné. Leur rencontre fortuite sera le début d'une relation tendre et subtile, qui se dessine sous le trait délicat de Kotteri ! : un thé, un dimanche matin, un retour de soirée, le simple plaisir d'être ensemble. Des moments de vie ponctués de sublimes illustrations pleine page, qui voient les personnages se rapprocher, effleurer le voile entre amour et amitié sans jamais le soulever complètement... pour notre plus grand bonheur. Veil, c'est plus un songe que l'on rêve qu'une histoire que l'on lit. Au fil des pages ce sont des sensations qui émergent, des couleurs, des expressions et des émotions, qui flottent puis s'ancrent solidement dans notre coeur.

Par Kotteri
Chez Noeve

|

Auteur

Kotteri

Editeur

Noeve

Genre

Seinen/Homme

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Coffret

Kotteri

Paru le 26/08/2026

896 pages

Noeve

79,95 €

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Scannez le code barre 9782386709012
9782386709012
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