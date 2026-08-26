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Coffret avec 1 stand acrylique, 1 pin's métal, 1 plaque métal, 1 marque-page, 5 ex-libris, 1 poster, 1 carte de collection

Keisuke Itagaki, Yukinao Yamauchi

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Le plus puissant bastonneur de l'Histoire : Kaoru Hanayama ! Véritable monument du manga de baston, Baki fait bouillonner le sang avec ses affrontements d'une intensité rare. Dans cet univers peuplé de combattants hors normes, un homme lutte seul. Doté de poings d'acier et d'une force surhumaine, il fascine par son aura et incarne une virilité brute. Ni lutteur ni maître d'arts martiaux, c'est un bastonneur, et peut-être le plus grand de tout le Japon. Son nom est... Kaoru Hanayama ! Découvrez la légende de l'homme aux poings invincibles ! Contenu de l'édition collector limitée à 3000 exemplaires et numérotée (coffret) : 8 tomes (intégrale), 1 stand acrylique, 1 pin's métal, 1 plaque métal, 1 marque-page, 5 ex-libris, 1 poster, 1 carte de collection

Par Keisuke Itagaki, Yukinao Yamauchi
Chez Meian Editions

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Auteur

Keisuke Itagaki, Yukinao Yamauchi

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Coffret avec 1 stand acrylique, 1 pin's métal, 1 plaque métal, 1 marque-page, 5 ex-libris, 1 poster, 1 carte de collection

Keisuke Itagaki, Yukinao Yamauchi

Paru le 26/08/2026

196 pages

Meian Editions

69,95 €

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