Mathieu Rivrin est photographe et chasseur de tempêtes. Il voue son âme à Christine, Eleanor, Justine... ces tempêtes monstres avalant le littoral finistérien. Vivant du métier de l'image depuis plusieurs années, son style se forge d'une forte attirance pour les paysages naturels. Il aime photographier et partager ces phénomènes climatiques extrêmes de l'océan en furie depuis la mer, la terre ou le ciel. Ses photographies spectaculaires et esthétiques subliment les fureurs de l'océan. En janvier 2021, la photo de Poséidon sortant des vagues de la tempête Justine a fait le tour du monde.