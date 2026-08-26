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#Polar

Divine rédemption

Evelyne Guzy, L. F. Keenan

ActuaLitté
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Ils sont deux dans l'appartement. Une jeune femme hantée par son enfance martyre. Un tueur à gages lucide et froid, son seul confident. Elle, férue de littérature et de philosophie, s'agrippe au savoir pour survivre. Lui, agit. Ils se mêlent et se complètent, effaçant les frontières entre l'amour et la mort. Dans un roman noir aux accents mystiques, L. F. Keenan met en scène une héroïne en pleine métamorphose, prête à se trouver, enfin. Mais à quel prix ? Le mal peut-il sauver l'amour ? L. F. Keenan est un jeune auteur belge. Il a récemment publié un recueil de poésie, Le Spectre et la Carapace, également chez Asmodée Edern. Divine Rédemption est son premier roman. Ces deux oeuvres, traversées par les thèmes de la mémoire, de la chute et du salut, interrogent notre part d'humanité dans un monde en ruine.

Par Evelyne Guzy, L. F. Keenan
Chez Edern Editions

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Auteur

Evelyne Guzy, L. F. Keenan

Editeur

Edern Editions

Genre

Romans noirs

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Divine rédemption

Evelyne Guzy, L. F. Keenan

Paru le 23/09/2026

252 pages

Edern Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782390756408
9782390756408
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