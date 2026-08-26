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#Roman francophone

Fortune

Jean-Luc Raharimanana, Elie Ramanankavana

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C'est l'histoire d'une femme, Fortune, brisée par la mort de sa mère. Obsédée par la vengeance, elle va rentrer dans le cercle vicieux de la violence jusqu'à se perdre dans son propre récit. Qui est Fortune ? Qui est Misère ? Qui est Azur ? Et ces autres personnages qui évoluent dans la corruption quotidienne ? L'intime et l'histoire s'entremêlent. Les voix, peu à peu, se mélangent pour dire le monstre qui sommeille en chacun de nous, et la porte de sortie qu'offrent le pardon et la compréhension au coeur de la violence. Elie Ramanankavana, dans ce premier roman, incarne cette jeunesse malgache assoiffée d'écriture, qui s'empare de l'art pour briser les frontières de l'ile. Elie Ramanankavana, poète, romancier et critique d'art né a Antananarivo en 1995, est l'un des tenants de la nouvelle génération d'écrivains malgaches. Entre mémoire, oubli et violence, il se forge une réputation d'écrivain au verbe impétueux.

Par Jean-Luc Raharimanana, Elie Ramanankavana
Chez Edern Editions

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Auteur

Jean-Luc Raharimanana, Elie Ramanankavana

Editeur

Edern Editions

Genre

Contes et nouvelles

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Fortune

Jean-Luc Raharimanana, Elie Ramanankavana

Paru le 23/09/2026

194 pages

Edern Editions

21,00 €

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9782390755852
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