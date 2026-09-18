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#Manga

No Devil Tome 2

Senchiro

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C'est le grand jour pour Lucie ! Guitare sur le dos et espoirs en poche, elle fonce pour être à l'heure à son audition. Léo, chasseur de démons pour l'agence No Devil, est sur le point d'attraper sa proie. Et c'est là que le destin s'en mêle ! Léo rate son coup et rentre de plein fouet dans Lucie, brisant sa guitare et ses rêves ! Une rencontre qui pourrait bien s'avérer plus chaotique encore. Depuis Sweet Konkrete, Senchiro n'a pas arrêté de travailler son dessin et sa technique de narration. Son histoire courte Running to your heart, posté sur Manga+ Creators, la plateforme internationale de la Shueisha a récolté plus de 750 000 vues. No Devil est le fruit de ses années de travail passionné.

Par Senchiro
Chez Dargaud

|

Auteur

Senchiro

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

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No Devil Tome 2

Senchiro

Paru le 18/09/2026

208 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505141198
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