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Les sens de ton âme

Sandrine Dias, Sandrine Médium

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Es-tu prêt-e à entendrece que ton âme veut te dire ? Certaines émotions, réactions ou situations semblent revenir dans ta vie sans que tu comprennes toujours pourquoi. Derrière ces expériences se cachent souvent des messages profonds que ton âme cherche à te transmettre. Cet oracle puissant et introspectif t'aide à décrypter ce que tu traverses et à recevoir les messages de tes guides. Chaque tirage agit comme un miroir intérieur : il met en lumière tes schémas bloquants, qu'ils soient émotionnels ou karmiques, afin de connaître leurs origines pour avancer avec plus de conscience et de sérénité.

Par Sandrine Dias, Sandrine Médium
Chez Good mood dealer by Exergue

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Auteur

Sandrine Dias, Sandrine Médium

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Arts divinatoires

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Les sens de ton âme

Sandrine Dias, Sandrine Médium

Paru le 20/08/2026

247 pages

Good mood dealer by Exergue

24,90 €

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Scannez le code barre 9782385781996
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