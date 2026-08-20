Les sens de ton âme

Es-tu prêt-e à entendrece que ton âme veut te dire ? Certaines émotions, réactions ou situations semblent revenir dans ta vie sans que tu comprennes toujours pourquoi. Derrière ces expériences se cachent souvent des messages profonds que ton âme cherche à te transmettre. Cet oracle puissant et introspectif t'aide à décrypter ce que tu traverses et à recevoir les messages de tes guides. Chaque tirage agit comme un miroir intérieur : il met en lumière tes schémas bloquants, qu'ils soient émotionnels ou karmiques, afin de connaître leurs origines pour avancer avec plus de conscience et de sérénité.