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Premières expériences en duo

Pichiko Sachihime

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" Mon coeur bat la chamade au simple contact de ta main... N'est-ce pas une raison suffisante pour rester avec toi ? " C'est au cours d'une réunion d'anciens élèves que Chidori et Kôsaka, saouls, ont fondé le duo d'" études sexuelles " pour pallier leur inexpérience. Aujourd'hui débarrassé de son rival, Kôsaka sort enfin avec Chidori. Mais comment nos deux débutants vont-ils faire face aux attentes et obligations d'une relation amoureuse ? Le début de leur relation ne s'annonce pas de tout repos...

Par Pichiko Sachihime
Chez Teen's love

|

Auteur

Pichiko Sachihime

Editeur

Teen's love

Genre

Shojo/fille

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Premières expériences en duo

Pichiko Sachihime

Paru le 18/09/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

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Scannez le code barre 9782488156202
9782488156202
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