Premières expériences en duo

" Mon coeur bat la chamade au simple contact de ta main... N'est-ce pas une raison suffisante pour rester avec toi ? " C'est au cours d'une réunion d'anciens élèves que Chidori et Kôsaka, saouls, ont fondé le duo d'" études sexuelles " pour pallier leur inexpérience. Aujourd'hui débarrassé de son rival, Kôsaka sort enfin avec Chidori. Mais comment nos deux débutants vont-ils faire face aux attentes et obligations d'une relation amoureuse ? Le début de leur relation ne s'annonce pas de tout repos...