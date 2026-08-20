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Maths CE2

Delphine Guichard

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Les jeux de cartes de Charivari, 100% autocorrectifs, pour amener les élèves de CE1 à progresser en maths ! Des activités autocorrectives en Maths, créées par l'autrice-blogueuse Charivari et approuvées par les enseignants : le système permet à l'élève de vérifier sa réponse immédiatement ! Des règles très faciles à comprendre. Du matériel rapide à installer et à ranger. Pour réviser seul ou à plusieurs, 3 modes de travail : solo, duo et collaboratif. Contenu de la boite : // Les jeux de cartes Les 24 jeux de cartes sont classés dans une boite pratique à ranger et à manipuler. Il y a 20 jeux Cartacharis et 4 jeux Charidragons. Chaque couleur correspond à un jeu différent. Il y a des cartes ours et des cartes miel qu'il faut associer. // Le livret pédagogique Le livret se trouve dans la boite. Il va vous permettre de découvrir les différents modes et règles pour vous les approprier facilement. Charivari vous propose une programmation. // Les fiches de suivi Il existe deux fiches de suivi, l'une permet de suivre la progression des jeux Cartacharis et l'autre, celle des jeux Charidragons. Ce sont des outils pratiques, à la fois, pour vous et vos élèves. // Les plateaux de jeux Deux posters peuvent servir de plateaux de jeux. Comment ça marche ? La recherche : L'élève reconstitue des paires de carte en associant une carte "question" à une carte "réponse". L'autocorrection : pour valider qu'une paire est juste, l'élève retourne les cartes : s'il trouve le même dessin, c'est gagné ! BUT DU JEU : reconstituer le plus de paires possibles !

Par Delphine Guichard
Chez Nathan

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Auteur

Delphine Guichard

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques CE2

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Maths CE2

Delphine Guichard

Paru le 12/08/2026

Nathan

49,90 €

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