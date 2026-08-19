Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations pour apprendre à développer efficacement avec JavaScript. 1125 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Apprendre à développer avec JavaScript - Des bases à l'utilisation de frameworks (5e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur l'apprentissage du langage JavaScript s'adresse à des lecteurs qui souhaitent maîtriser cette brique incontournable et omniprésente dans le développement de sites web (intranet, extranet, internet) et dans celui d'applications hybrides pour smartphones et tablettes. La maîtrise du langage JavaScript est un atout essentiel pour acquérir une expertise dans le domaine des technologies du Web 2. 0... Un livre de la collection Expert IT JavaScript - Développez efficacement (5e édition) Extrait du résumé : Ce livre s'adresse à des développeurs soucieux de progresser dans leurs compétences JavaScript et de passer d'une maîtrise syntaxique à une maîtrise complète du cycle de développement. Une première expérience en développement JavaScript, dans sa syntaxe de base, est indispensable à la bonne compréhension de cet ouvrage...