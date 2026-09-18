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The Fed-Up Office Lady Wants to Serve the Villainess - Tome 02

Nekotarou

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Natori s'habitue peu à peu à sa vie de familier (et de secrétaire) auprès de Lapis. La jeune employée mène un combat sans répit pour lui épargner une fin funeste ! Pour changer le cours de l'histoire, elle tente d'interférer dans la relation entre Diana, l'héroïne du jeu, et le prince Gran, mais tout ne se passe pas comme prévu ! De son côté, Diana ne peut s'empêcher de remarquer les regards que Natori jette à sa maîtresse... Quel est ce sentiment étrange qu'elle sent germer au fond de son coeur ?

Par Nekotarou
Chez Meian Editions

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Auteur

Nekotarou

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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The Fed-Up Office Lady Wants to Serve the Villainess - Tome 02

Nekotarou

Paru le 16/10/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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