Mafia Dating Sim - Tome 02

La nouvelle série par la scénariste de "7th Time Loop - The Villainess Enjoys a Carefree Life" ! Alors qu'elle souhaitait rester en dehors de l'intrigue principale du jeu, éviter la guerre des gangs qui se prépare et quitter le monde du crime organisé pour mener une vie paisible, Francesca attire l'attention du beau et manipulateur Leonardo Aldini, le principal méchant du jeu, qui se trouve également être son fiancé. Maintenant qu'il connaît son secret, Leonardo passe un accord avec Francesca. Elle accepte de l'accompagner à une soirée mondaine, où elle commence à croire qu'elle a peut-être plus en commun avec lui qu'elle ne le pensait... Mais quels sont les véritables plans de ce chef du crime ?