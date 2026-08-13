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Le roumain

Vincent Ilutiu

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Avec Assimil, apprendre le roumain n'a jamais été aussi facile : la méthode intuitive a permis à des millions d'utilisateurs d'apprendre une langue étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez tout simplement vous remettre au roumain ? En 100 leçons et autant de dialogues vivants ponctués de notes simples et d'exercices, à raison de 30 à 40 minutes par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous atteindrez en quelques mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis et de vous exprimer aisément dans la vie courante comme en situation professionnelle.

Par Vincent Ilutiu
Chez Assimil France

|

Auteur

Vincent Ilutiu

Editeur

Assimil France

Genre

Roumain

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Le roumain

Vincent Ilutiu

Paru le 08/10/2026

600 pages

Assimil France

74,90 €

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