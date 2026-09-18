Ma garde-robe au tricot circulaire

Initiez-vous au tricot circulaire et réalisez toute une collection de modèles modernes. Bonnets, mitaines, pulls, gilets, caraco... retrouvez 14 pièces agréables à tricoter et confortables à porter. Laissez-vous guider par les explications claires et détaillées, accompagnées de diagrammes et de schémas techniques. Débutante ou initiée, découvrez également les bases et les techniques essentielles pour progresser sans difficultés. Grâce au tricot circulaire, vous pourrez réduire, voire supprimer l'étape de l'assemblage et ainsi profiter pleinement des joies du tricot, sans couture ! Une invitation à créer des pièces uniques, durables et à votre image !