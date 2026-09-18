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#Essais

Guérillia

Christophe Payet

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Les technofascistes ont fait de l'intelligence artificielle le bras armé de leur projet de société. Pourtant, rien ne leur appartient vraiment : ni les outils, ni les savoirs qui les nourrissent. Cet essai est un manuel de combat qui appelle à s'emparer de l'IA pour transformer cette arme d'oppression en outil d'émancipation. Contre le mythe de la "super- intelligence" , des contre-cultures interrogent la possibilité d'un autre imaginaire technologique. Des artistes, activistes et hackers détournent déjà l'intelligence artificielle pour inventer de nouveaux usages, subversifs et libérateurs. Les mini-IA , l'open source, les serveurs locaux, l'espace latent et les failles du système sont à la fois le nouveau front et les nouvelles munitions pour sortir de l'impuissance technologique. Car l'IA est plus qu'une arme dans la bataille culturelle, elle est le terrain de cette bataille. Entre le technosolutionnisme béat et le rejet en bloc, une alternative se dessine. Détourner, dévoiler, saboter, désaligner, décoloniser, créoliser, dégenrer, contre-attaquer : la guérilliaouvre le capot et plonge les mains dans le moteur pour passer à l'offensive avec enthousiasme, sans rien céder sur la question écologique et l'avenir des luttes sociales. Christophe Payet est journaliste, auteur, producteur et éditeur. Il a notamment cocréé PhantasIA, le magazine de la création IA sur Arte.

Par Christophe Payet
Chez Seuil

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Auteur

Christophe Payet

Editeur

Seuil

Genre

Actualité médiatique internati

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Guérillia

Christophe Payet

Paru le 18/09/2026

208 pages

Seuil

18,50 €

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