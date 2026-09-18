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Petit manuel de lutte contre l'islamophobie

Hanane Karimi

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Le 15 mars 2022, l'ONU a instauré une journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Le constat est formel sur l'augmentation préoccupante des actes discriminatoires et violents envers les personnes musulmanes que ce soit en France ou en Europe. En France, en 2025, une commission parlementaire sur la haine antimusulmane et sur l'islamophobie soulignait la difficulté à recenser ces actes. Alors de quoi parle-t-on quand on évoque l'islamophobieA ? Pour y répondre et dépasser la controverse sémantique, ce livre remonte aux origines de l'islamophobie jusqu'à ses manifestations contemporaines. Face au défi que présente cette haine, quelles stratégies sont possibles aujourd'hui ?

Par Hanane Karimi
Chez Editions du Commun

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Auteur

Hanane Karimi

Editeur

Editions du Commun

Genre

discriminations, exclusion, ra

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Petit manuel de lutte contre l'islamophobie

Hanane Karimi

Paru le 18/09/2026

250 pages

Editions du Commun

18,00 €

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Scannez le code barre 9791095630951
9791095630951
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