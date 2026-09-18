Petit manuel de lutte contre l'islamophobie

Le 15 mars 2022, l'ONU a instauré une journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Le constat est formel sur l'augmentation préoccupante des actes discriminatoires et violents envers les personnes musulmanes que ce soit en France ou en Europe. En France, en 2025, une commission parlementaire sur la haine antimusulmane et sur l'islamophobie soulignait la difficulté à recenser ces actes. Alors de quoi parle-t-on quand on évoque l'islamophobieA ? Pour y répondre et dépasser la controverse sémantique, ce livre remonte aux origines de l'islamophobie jusqu'à ses manifestations contemporaines. Face au défi que présente cette haine, quelles stratégies sont possibles aujourd'hui ?