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Le souffle du dormeur

Guy Gilles, Gilles Guy

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C'est un récit autobiographique entre le Pigalle marginal des années 1970 et l'Algérie d'avant l'Indépendance, d'un cinéaste confidentiel et sexuellement "touche à tout" , rédigé avant de mourir du sida en 1996. Portraitiste remarquable, Guy Gilles rend hommage aux figures qui ont marqué sa mémoire - de sa voisine Mme Gerbault à ses amants Ahmed et Karl - dont la beauté fugace et la solitude profonde laissent en lui des images persistantes d'un passé qui ne passe pas. En jouant avec des procédés mémoriels proustiens, l'auteur nous dit que toute évocation du présent devient immédiatement une évocation du passé, elle est vouée à la disparition.

Par Guy Gilles, Gilles Guy
Chez Editions la Tempête

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Auteur

Guy Gilles, Gilles Guy

Editeur

Editions la Tempête

Genre

Littérature française

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Le souffle du dormeur

Guy Gilles, Gilles Guy

Paru le 13/11/2026

160 pages

Editions la Tempête

14,00 €

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